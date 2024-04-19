بعد إقصاء ليفربول.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد انتهاء منافسات الإياب والتي شهدت إقصاء ليفرول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وخطف أتالانتا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بالرغم من الخسارة أمام ليفربول بهدف في الإياب، ولكن نتيجة الذهاب التي حسمها بثلاثية نظيفة منحته بطاقة العبور.

كما تأهل باير ليفركوزن على حساب وست هام يونايتد، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق إياباً، بعد فوز الفريق الألماني في لقاء الذهاب بنتيجة 2/1.

وكرر روما فوزه على ميلان بهدفين مقابل هدف بعدما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز روما بهدف مقابل لاشيء ذهاباً.

وكان مارسيليا أخر المتأهلين إلى نصف النهائي بعد فوزه على بنفيكا بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بفوز مارسيليا بهدف نظيف إياباً، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز بنفيكا بنتيجة 2/1.

