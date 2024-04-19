"ليس لدي أي تأثير عليه".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص في الفترة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أنه لا يشعر بالقلق، بسبب أداء لاعب الفريق محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة.

وودع فريق ليفربول بطولة الدوري الأوروبي، بعد الهزيمة من فريق أتالانتا الإيطالي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية مباراة أتالانتا أمس: "لست قلقاً بسبب مستوى صلاح في الفترة الأخيرة، وهذا ما يحدث مع كل المهاجمين، وعلينا أن نمر بهذه المرحلة".

وأضاف: "إهدار صلاح للفرص يعد جزء من كرة القدم، ولكنه بكل تأكيد أحد أكثر اللاعبين خبرة في ليفربول".

وتابع: "صلاح نجح في تسجيل ركلة الجزاء بشكل جيد ومتقن، ولكن في الفرصة التالية لم يحالفه الحظ، ولكنها ليست المرة الأولى التي يهدر فيها مثل هذه الكرات، ولكني لن أتحدث عن الأمر، فمن الواضح أنه ليس لدي أي تأثير عليه".

واختتم كلوب تصريحاته: "أتالانتا استحق الصعود إلى الدور المقبل بنسبة 100%، ويجب علينا غلق هذه الصفحة والتركيز بشكل كبير في بطولة الدوري الإنجليزي".

وكان صلاح تمكن من تسجيل هدف فريق ليفربول الوحيد، في مرمى فريق أتالانتا في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، في إطار مباراة العودة ببطولة الدوري الأوروبي.