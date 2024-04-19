شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة ليبيا ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة ليبيا فى ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى الجزائر، بعد مواجهة تونس أمس فى اللقاء الافتتاحى لناشئى الفراعنة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات الجزائر صاحبة التنظيم إلى جانب مصر والمغرب وليبيا وتونس، ودخل منتخب للناشئين مواليد 2008، مطلع الأسبوع الماضى، معسكرا تدريبيا مغلقا بأحد فنادق القاهرة، استعدادا للمشاركة.

وكانت قرعة بطولة شمال أفريقيا للاعبين مواليد 2007 و2008، والتى ستقام فى شكل بطولة تجمع منتخبات تونس والمغرب ومصر وليبيا والجزائر، قد أوقعت الفراعنة فى المباراة الافتتاحية أمام تونس.

وقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس أمس، ثم ليببا غدا، ثم المغرب وأخيرا الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.