شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستدرج المقاولون العرب فى مواجهة صعبة بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

يدخل المقاولون مباراة اليوم محتلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

في المقابل، يحتل فريق بلدية المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدروى برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل مثلهم بينما خسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبل 33 آخرين.

من جانبه حرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على عقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء مع عمل تدريبات تخصصية خاصة لعلاج مشكلة إهدار الفرص والتي حرمت الفريق من ترجمة عدد من المحاولات والفرص السهلة في المباراة الأخيرة وخاض الفريق مرانا قويا للاعبين الذين لم يشاركون في مباراة بيراميدز التي انتهت بخسارة الفريق بثنائية.

على صعيد آخر بدأ مسئولو نادى بلدية المحلة رحلة البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض حسام أشرف الذى باتت عودته لفريق الزمالك شبه مؤكدة نهاية الموسم، حيث يفاضل بلدية المحلية بين أكثر من مهاجم للتعاقد مع أحدهم الصيف المقبل، كما يضعوا في الحسبان التنقيب عن مواهب دورى المحترفين، خاصة أنه يوجد فيه لاعبين على أعلى مستوى قادرون على تمثيل الفريق في دورى nile.