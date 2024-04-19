شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لكولر وكابتن الأهلى للحديث عن مباراة مازيمبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى وأحد كباتن الفريق فى مؤتمر صحفى اليوم عن مباراة مازيمبى غدا السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويُعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات في ملعب المباراة قبل المران المقرر له الثالثة عصراً.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.