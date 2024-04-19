شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكيك بوكسينج يناقش خطط تطوير اللاعبين مع مدربي المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح اجتماعا اليوم، الجمعة، مع جميع مدربي المنتخبات الوطنية لمناقشة خطة الإعداد المقترحة لكافة اللاعبين من أجل إعدادهم على أعلى مستوى فني وبدني.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الاجتماع الذي يعقد اليوم الجمعة فى الثالثة عصرا بالمركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي، يأتي ضمن خطة الاتحاد لإشراك جميع عناصر اللاعبة في خطط التطوير من أجل الوصول إلى الأفضل دائما بما يصب في صالح تطوير الجانب الفني والبدني للاعبي المنتخبات الوطنية في جميع المراحل.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن الاتحاد مقبل على المشاركة في عدد كبير من البطولات العربية والدولية والقارية، والتي يستهلها بالمشاركة فى بطولة البحر المتوسط وبطولة كأس العالم للأندية، حيث سيتم اختيار 12 لاعبا ولاعبة للمشاركة في بطولة البحر المتوسط بتركيا فيما سيتم تحديد عدد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إقامة تجمع لعناصر لعناصر المنتخبات الوطنية لمراحل الشباب والناشئين والعموم بداية من اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط وبطولة كأس العالم للأندية.

ويقام تجمع اللاعبين في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي الجديدة فيما يقام تجمع الفتيات في نادي منتزه الحلمية الرياضي، ويضم ذلك التجمع اللاعبين جميع أبطال الجمهورية للاعبين واللاعبات لاختيار أفضل العناصر للمشاركة في بطولة البحر المتوسط التي تقام في تركيا 15 مايو وأيضا بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في نفس التوقيت بدولة تركيا.