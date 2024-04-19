شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة عن مواجهة الأهلى ومازيمبي: ندرك صعوبات المباراة لكننا جاهزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامي ربيعة، مدافع الأهلي، صعوبة مباراة الغد أمام مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن مازيمبي فريق قوي، ويطمح هو الآخر فى الوصول للمباراة النهائية.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

وأضاف ربيعة فى المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، «لقد سبق لي اللعب فى هذا الملعب، وأعلم الأجواء المصاحبة لمثل هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد"، وأشار قائد الأهلي إلى أن الأهلي هدفه دائماً هو الفوز، بغض النظر عن المنافس الذى يواجهه، وأن جميع اللاعبين لديهم نفس المفهوم.

على صعيد آخر، حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فى الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

وقال الدكتور محمد شوقي، إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة، وعلى رأسهم إسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.

وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسؤولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائما على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الأفريقية.