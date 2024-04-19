شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لخوض آخر مران فى الكونغو استعداداً لـ مازيمبي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو لتحرك فريق الكرة من فندق الإقامة لخوض آخر مران بالكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبي، والمقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

على صعيد آخر، حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فى الكونغو، على توجيه الشكر للسفير هشام المقود، ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهت بعثة الأهلي منذ وصولها إلى مدينة لوبومباشي.

وقال الدكتور محمد شوقي، إن السفير هشام المقود ومسئولي السفارة المصرية في الكونغو قاموا بجهود كبيرة لتوفير الأجواء اللازمة للبعثة، وأن هذه الجهود بدأت قبل وصول الأهلي إلى الكونغو، حيث قام وفد من مسئولي السفارة، وعلى رأسهم إسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، باستقبال البعثة في مطار لوبومباشي، وأقام معها في نفس الفندق؛ لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجهها.

وأشار رئيس البعثة إلى أن السفير هشام المقود أجرى العديد من الاتصالات مع عدد من المسؤولين في الكونغو لتأمين تحركات البعثة أثناء الذهاب إلى ملعب التدريب والعودة إلى الفندق بخلاف الترتيبات الخاصة بيوم المباراة وأكد أن هذا الأمر ليس بغريب على رجال الدبلوماسية المصرية التي تحرص دائما على مساندة جميع الأندية المصرية أثناء مشاركاتها الأفريقية.