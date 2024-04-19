7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 19 / 4 / 2024

يختتم منتخب الناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة ليبيا فى ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى الجزائر، بعد مواجهة تونس أمس فى اللقاء الافتتاحى لناشئى الفراعنة.

بلدية المحلة يستدرج المقاولون العرب فى مواجهة صعبة بالدورى اليوم

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

4 لاعبين يعودون لصفوف الزمالك فى موقعة الكونفدرالية