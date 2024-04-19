شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 19 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عاما، وعودة مصر لاستضافتها مرة أخرى، حيث استضافت مصر آخر نسخة عام 1988.
يختتم منتخب الناشئين تحت 17 سنة، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة ليبيا فى ثانى مواجهات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى الجزائر، بعد مواجهة تونس أمس فى اللقاء الافتتاحى لناشئى الفراعنة.
بلدية المحلة يستدرج المقاولون العرب فى مواجهة صعبة بالدورى اليوم
يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.
4 لاعبين يعودون لصفوف الزمالك فى موقعة الكونفدرالية
يعيد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 4 لاعبين لصفوف القلعة البيضاء في مباراة الفريق المقبلة، أمام دريمز الغانى كان قد استبعدهم من اللقاء الماضى أمام الأهلى فى القمة 127 التى أقيمت يوم الاثنين الماضى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى.
الأهلي يقترب من حسم صفقة بلعيد لتدعيم الدفاع فى الصيف
اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بعدما وقع عليه الاختيار لتدعيم دفاع الفريق الأحمر فى الصيف المقبل.
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