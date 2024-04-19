شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة طبية حديثة فى بيراميدز لقياس النبضات ونسبة الأكسجين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش والجهاز الطبي، أحدث الأجهزة الطبية فى التدريب الجماعي للفريق من أجل متابعة العمليات الحيوية والبدنية للاعبين، مثل معدل النبضات ونسبة الأكسجين، واستخدم الجهاز الطبي تلك الأجهزة مع جميع اللاعبين فى التدريبات للوقوف على الحالة الصحية لجميع عناصر الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة.



أحمد توفيق



بلاتى توريه



رمضان صبحى



فيستون ماييلى



مصطفى فتحى



مهند لاشين

واستأنف فريق بيراميدز تدريباته بداية من أمس، الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب لقاء المقاولون العرب. حيث قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على المقاولون بثنائية وليد الكرتي وفيستون ماييلي والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الخميس على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المحدد له يوم ٢٤ أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي، بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز في وقت سابق.