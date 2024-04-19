شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بلدية المحلة والمقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى بلدية المحلة والمقاولون العرب في المباراة المقامة حاليا باستاد غزل المحلة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق بلدية المحلة عن طريق حسام أشرف، بينما هجمات المقاولون العرب عن طريق محمد عنتر وسالم محمد.

وجاء تشكيل بلدية المحلة بقيادة أحمد رؤوف كالتالي:

حراسة المرمى:محمود ماهر

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني

أمامهما: إسلام مرزوق – محمد عادل – كريم ممدوح

خط الهجوم: حسام أشرف

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة محمد عودة يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: لؤي وائل- فاروق كابور – أحمد علاء – جوزيف أوشايا

الوسط: محمد مجلي – أحمد الشيمي – محمد عنتر –عمار حمدي

الهجوم: محمد سالم – أمادو نياص

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة، فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويدخل المقاولون مباراة اليوم محتلا المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 28 هدفاً آخر.

في المقابل، يحتل فريق بلدية المحلة المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدروى برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل مثلهم بينما خسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبل 33 آخرين.