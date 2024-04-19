شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح رباعى دفاع الأهلي تعليمات خاصة قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الرباعى "محمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد هانى وعلى معلول" لاعبي خط دفاع المارد الأحمر تعليمات خاصة قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، المقرر لها غدا السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري ابطال أفريقيا.

ويعانى دفاع الأهلى منذ إصابة ياسر إبراهيم بمزق فى العضلة الخلفية، لذا يرغب كولر فى إسداء بعض النصائح بشكل مستمر للرباعى لتحسين أدائهم لاسيما بعد اهتزاز شباك الفريق بصفة مستمرة فى المباريات الأخيرة.

وخسر الاهلى من البنك الأهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد إف سى بهدف دون رد، ثم عاد المارد الأحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.



ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غد، السبت، فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.



ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.