شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يضع خطة عبور الأهلي لـ مازيمبي الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى المارد الأحمر، خاصة خلال الفترة الأخيرة بسبب تطبيق سياسة التدوير فى التشكيل.

وقال حسن مصطفى، فى مداخلة هاتفية فى برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "يجب على مارسيل كولر الاعتماد على التشكيل الأساسي فى مباراة الغد، خاصة أن مباراة مازيمبي ستكون لها حسابات خاصة، والأهلي يريد الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أول التعادل على أقل تقدير".

وأضاف الأهلي السابق، "لابد أن يحذر النادي الأهلي في مباراة الغد، وعدم مباغتة مازيمبي منذ البداية، خاصة أن الفريق الكونغولي مخيف على ملعبه ووسط جماهيره، وأرضية الملعب ليست فى أفضل حال، ويحتاج الأهلي لتأمين دفعاته منذ البداية وعدم الانسياق وراء مغريات مازيمبي".

وأردف لاعب خط وسط المارد الأحمر السابق، "عندما كنت ألعب في الأهلي كانت لدينا ثقة كبيرة فى الفوز، وهذه هى قوة الفريق، وأهم دقائق المباراة هى العشر دقائق الأولى، وخضنا عددا كبيرا من المباريات في ظروف مشابهة لذلك".

وأشار مصطفى إلى أن "الأهلي ما زال متأثرا بغياب محمد الشناوي، وأتمنى أن لا يتأثر بغياب أمام عاشور، وعدم قيد عمر كمال عبد الواحد أفريقياً، خاصة أن منطقة وسط الملعب هي ما تمنح الشياطين الحمر الأفضلية دومًا".

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.