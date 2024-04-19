جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي قبل صدام تشيلسي بكأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إصابة الثنائي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين قبل مواجهة تشيلسي، غدا السبت، على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال جوارديولا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو عبر حسابه بتطبيق "إكس": "هالاند شعر بشيء ما، لقد عانى من مشكلة عضلية، وسنرى ما سيحدث".

وأضاف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي: "كيفين دي بروين أيضًا شعر بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية وكان متعبا جدا، لكنه يشعر بتحسن الآن".



وحول تألق كول بالمر في تشيلسي، قال: "لقد ظل يطلب الرحيل عن مانشستر سيتي، وقلت له ابقى لكنه أراد الرحيل، ماذا نستطيع أن نفعل معه؟".

وأتم المدرب الإسباني: "بالمر لاعب استثنائي ويتمتع بإمكانات خارقة، لم أمنحه الدقائق التي يستحقها والتي يتمتع بها الآن في تشيلسي".

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نظيره الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري، والتي تقام مساء الأحد المقبل.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء غد السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، ليكون هو موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، والتي تقام ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2023/2024.



وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «ويمبلي» العريق.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.