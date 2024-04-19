فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة 34 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح موقع "ALLABOUTFPL" المتخصص في فانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة لـ Double Gameweek 34، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي غدا السبت الساعة 2.30 عصرا بتوقيت مصر.

ألكسندر أرنولد (8.4 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 8.6% من مدربي فانتازي

من المتوقع أن يشارك الظهير الأيمن الإنجليزي أساسيا في تشكيل ليفربول في DGW34 ضد فولهام وإيفرتون، تحديدا بعد إصابة برادلي.

ويمتلك فولهام رابع أسوأ سجل دفاعي في الدوري من حيث تلقى الفرص الخطيرة التي استقبلتها شباكه حتى الآن، بينما سجل إيفرتون ثاني أقل عدد من الأهداف حتى الآن هذا الموسم.

إيبريتشي إيزي (6.1 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 5.6% من مدربي فانتازي

عاد اللاعب الإنجليزي للمساهمة في الأهداف، حيث سجل هدف فوز كريستال على ليفربول في الأسبوع الماضي، قبل مواجهة وست هام ونيوكاسل يونايتد في DGW34 على أرضه.

وخمسة من أهداف إيزي السبعة هذا الموسم جاءت في ملعب سيلهورست بارك، وثلاثة منهم خلال آخر أربعة انتصارات جاءت أيضا على أرضهم.

ماتيوس كونيا (5.6 مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 4.8% من مدربي فانتازي

عاد المهاجم البرازيلي إلى تسجيل الأهداف بعد العودة من الإصابة في الجولة 31، وقبل مواجهة أرسنال وبورنموث على أرضه في الأسبوع 34.

وسجل كونيا هدفين في مرمى نوتنجهام فورست في الجولة الماضية، ليحقق 12 نقطة ويصل للهدف رقم 11 له هذا الموسم.

دانييل مونوز ( مليون جنيه إسترليني)، يمتلكه 0.5% من مدربي فانتازي

حافظ كريستال بالاس على شباكه نظيفة لأول مرة منذ الجولة 26، حيث فاز النسور بهدف نظيف على ليفربول بالأسبوع الماضي، قبل DGW ضد وست هام ونيوكاسل.

وتحسن النسور دفاعيا بشكل ملحوظ منذ وصول المدير الفني الجديد، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري من حيث عدد الأهداف التي استقبلها منذ وصوله.

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