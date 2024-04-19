"البعض زعلان وأهلا بكم".. رسالة من شوبير بشأن هدف الزمالك في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة بشأن هدف الزمالك الثاني في مرمى الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "مش عارف الحقيقة إيه اللي يزعل البعض أن الكابتن توفيق السيد قال إن الهدف الثاني للزمالك فاول".

وأضاف: "طب هذا رأيه وهو حر فيه أكيد وعلى فكرة كثير من الحكام قالوا أنها فاول وآخرهم محمود البنا، عمليا في مباراة فيوتشر وفاركو أمس، بالمناسبة هذا رأيى أنا كمان، اهلا بكم".

وسجل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك في شباك الأهلي، وانتهى اللقاء لصالح الأبيض بنتيجة 2-1، وقال توفيق السيد إن الهدف الثاني غير صحيح.

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