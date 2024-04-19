اخبار الرياضه

موعد مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع مانشستر سيتي بنظيره ، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.


وتعرض مانشستر سيتي لضربة موجعة الأيام القليلة الماضية بالخروج من لهذا الموسم أمام ، ب خسارته بركلات الترجيح.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء الغد السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تُنقل مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تُذيع مباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا