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هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بكأس الاتحاد

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ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز على نظيره خلال مواجهة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.


وكان السيتي قد تعرض لضربة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدم خرج من لهذا الموسم أمام ، بعد خسارته بركلات الترجيح، من الدور ربع النهائي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيدرسون
خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري - كيفن دي بروينه - ماتيو كوفاتشيتش.

الهجوم: دوكو - فيل فودين - إرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.
فيما تُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تُذيع مباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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