الارشيف / اخبار الرياضه

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.


ويأمل بوكيتينو في الاستفادة من الحالة السيئة التي عليها لاعبي مانشستر سيتي بعد الخروج من لهذا الموسم أمام في ربع النهائي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - تشالوباه- مارك كوكوريا.

خط الوسط: كايسيدو - مودريك - جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - مادويكي.

ومن المقرر أنطلاق مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.
فيما تُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تُذيع مباريات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا