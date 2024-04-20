تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.



ويأمل بوكيتينو في الاستفادة من الحالة السيئة التي عليها لاعبي مانشستر سيتي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام ريال مدريد في ربع النهائي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو - تياجو سيلفا - تشالوباه- مارك كوكوريا.

خط الوسط: كايسيدو - مودريك - جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر - نيكولاس جاكسون - مادويكي.

ومن المقرر أنطلاق مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

فيما تُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تُذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حصري.