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حمد الله وبنزيما يقودان تشكيل إتحاد جدة المتوقع أمام الحزم الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة بنظيره الحزم مساء اليوم السبت علي إستاد مدينة الملك عبدالله ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ومن المتوقع أن يخوض العميد المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع:فواز الصقور، حسن كادش، أحمد حجازي، مد الله العليان.

خط الوسط: جواو فيليبي جوتا، نجولو كانتي، روماينيو ، فرحة علي الشمراني.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 16 نقطة.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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