صور/ تكريم أبطال المصارعة المتأهلين للأولمبياد بحضور مجلس إدارة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أقام مجلس إدارة مركز شباب أبو السعود برئاسة محمد كمال حفلا لتكريم أبناء المركز المؤهلين في لعبة المصارعه إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة.

وكان منتحب مصر للمصارعة قد حجز 10 مقاعد في أولمبياد باريس حتى الآن منهم 3 لاعبين من مركز شباب أبو السعود وهم: عمرو رضا و مومن ربيع و جمال عبد الناصر.

كما شهد الحفل تكريم اللاعبة مودة بدوى الحاصلة على برونزية بطولة العالم للناشئين ٢٠٢٣ كما بجانب تكريم العديد من ابناء المركز الحاصلين على بطولات أفريقية، وتكريم عمرو خلف مدرب المنتخب الوطنى للآنسات والحاصل على كأس المركز الأول في البطولة الأفريقية الأخيرة بالأسكندرية.

وحضر حفل التكريم مجلس ادارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود و الدكتور أشرف حافظ عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة و المحاسب أحمد راشد عضو مجلس الإدارة بجانب مجلس ادارة منطقة القاهرة للمصارعة برئاسة اللواء مدحت شوقى وحسام عبّد اللطيف المشرف العام على لعبة المصارعة بمركز شباب ابوالسعود.

6666

333333

22222