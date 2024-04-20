أمينة هشام: مواجهة بريميرو صعبة وهدفنا تحقيق الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت أمينة هشام، لاعبة فريق «سيدات يد الأهلي» علي صعوبة مواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ثاني مواجهات الفريق ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام بالجزائر.

وقالت أمينة إن مواجهة بريميرو صعبة، خاصة أن الفريق الأنجولي حصل على دفعة معنوية كبيرة بالفوز ببطولة السوبر الإفريقي قبل عدة أيام، ولكن لاعبات الأهلي في كامل تركيزهم للفوز بالمباراة.

وأشارت أمينة إلى أن الأهلي يعلم نقاط القوة والضعف في الفريق الأنجولي، وأكدت أن لاعبات الفريق سيقدمن كل ما لديهن للفوز بالمباراة وإسعاد جماهير الأهلي.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد استهل مشواره بالفوز على دي جي إس بي بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما أول أمس ضمن منافسات البطولة.

ويلتقي فريق سيدات يد الأهلي مع فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران.