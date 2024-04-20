موعد مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في نصف نهائي أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف مازيمبي الكونغولي، الأهلي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

و تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري باستاد القاهرة.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا:

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء