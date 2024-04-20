فودين وألفاريز يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023/2024.

ويأتي الثنائي فيل فودين وجوليان ألفاريز على رأس تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السادسة والربع من مساء اليوم السبت.

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: ناثان آكي، مانويل أكانجي، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل للدور نصف نهائي كأس الاتحاد على حساب نيوكاسل يونايتد، في المقابل تأهل تشيلسي على حساب ليستر سيتي.