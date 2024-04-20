تشيلسي والسيتي.. تشكيل البلوز للموقعة المرتقبة بكأس الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تشكيل البلوز لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة تشيلسي أمام مانشستر سيتي في تمام السادسة والربع من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: جوستو، شالوباه، تياجو سيلفا، كوكوريلا.

الملعب: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، جالاجير.

الهجوم: كول بالمر، جاكسون، مادويكي.

بينما جاء بدلاء البلوز أمام مانشستر سيتي، كالتالي:

بيتينيلي - ديساسي - بادياشيل - بن تشيلويل - شوكويميكا - رحيم ستيرلينج - مودريك - واشنطن - جيلكريست.