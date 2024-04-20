"هالاند دكة".. تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والربع مساء اليوم السبت.

وأعلن مدرب السيتي "بيب جوارديولا" التشكيل الرسمي لمواجهة البلوز والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ووكر - ستونز - أكانجي - آكي.

خط الوسط: رودريجو - دي بروين - برناردو.

خط الهجوم: فودين - ألفاريز - جريليش.

وعلى الجانب الآخر يدخل مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" مباراة السيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: كوكوريلا - سيلفا - تشالوباه - جوستو.

خط الوسط: جالاجر - إينزو - كايسيدو.

خط الهجوم: مادويكي - جاكسون - بالمر.

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