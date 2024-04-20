بعد بلع لسانه.. أول تعليق من لؤي وائل بعد انقاذ حياته: دخلت في غيبوبة 40 دقيقة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف لؤي وائل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن تفاصيل بلع لسانه في مباراة بلدية المحلة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء السبت، قال وائل: "تعرضت للإغماء بعد وقوعي مباشرة وتم نقلي إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة قصيرة لمدة 40 دقيقة".

ووأضاف لاعب المقاولون: "الطبيب في الملعب أنقذ حياتي، وحاول فتح مجرى الهواء للاطمئنان أن فيه هواء داخل للرئة".

يشار إلى أنه تم نقل لؤي وائل لاعب فريق المقاولون العرب، إلى مستشفى المحلة بعد تعرضه لإصابة قوية بعد سقوطه خلال مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

وعلى الفور، تدخل الجهاز الطبي لنادي المقاولون العرب، بعد التحام لؤي وائل مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، قبل أن يتم نقله عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.