موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد، مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا".



موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN sports HD1.

وتعد المواجهة حاسمة في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب بفارق 8 نقاط عن برشلونة.

وحال فوز ريال مدريد سيرتفع الفارق إلى 11 نقطة، أما إذا فاز برشلونة سيتقلص الفارق إلى 5 نقاط وينعش آماله في المنافسة.