رودريجو في الهجوم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، الى كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة الذى يجمع بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الاسباني

في حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو هيرنانديز، أنطونيو روديجير ولوكاس فاسكيز.

وسط الميدان: توني كروس، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام وفيديريكو فالفيردي.

يقود الهجوم: رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور.

و يعتلي ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما برشلونة يحل وصيفا بفارق 8 نقاط.

وتفوق نادي ريال مدريد في آخر 5 مواجهات، إذ فاز في 3 مباريات مقابل فوزين لمنافسه برشلونة.



تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني



وتنقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.