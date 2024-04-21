مفاجأة سارة للأهلي قبل مواجهة الإياب ضد مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مفاجأة سارة قبل لقاء الإياب ضد مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحسنت حالة مروان عطية لاعب وسط الأهلي بصورة كبيرة بعد إصابته في العضلة الخلفية خلال لقاء زد بالدوري وغيابه عن لقاء الذهاب ضد مازيمبي.

ومن المنتظر أن يلحق مروان عطية بمباراة الإياب ضد الأهلي بعد تحسن حالته الطبية بشكل كبير.

وتضم قائمة الإصابات داخل الأهلي حارس المرمى محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وحسين الشحات.

وغادر الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل "كوكا" مواجهة الذهاب ضد مازيمبي بسبب الإصابة.