في الكلاسيكو الليلة.. ريال مدريد وبرشلونة يدخلان سباق الإنجازات

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا ريال مدريد وبرشلونة، مساء اليوم، في المواجهة التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، لمشاهدة متعة القمة الأوروبية ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني للموسم الحالى.

وتدخل جماهير الساحرة المستديره بمختلف انتمائتها لفريقي الملكي والبارسا، تحت شعار لا بديل عن الفوز في لقاء الليلة، من أجل تحقيق هدف كلًا منهما في الهدف الذى يسعى إليه.

ريال مدريد يسعى لتكرار الرقم القياسي أمام برشلونة

ويخوض الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مباراة الكلاسيكو الليلة وهدفه تكرار ما حدث أمام غريمه التقليدي برشلونة منذ حوالي 88 عامًا.

ويسعى الملكي إلى تحقيق الانتصار الذى لم يحققه سوى مرة واحدة فقط عبر تاريخ مواجهاته أمام برشلونة.

فيواجه ريال مدريد نظيره برشلونة مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وستكون تلك المباراة هي الثالثة هذا الموسم، حيث كانت المواجهة الأولى في الدوري الإسباني الدور الأول، والمواجهة الثانية كانت في كأس السوبر الإسباني.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت فإن الميرنجي يريد تحقيق الفوز بمباراة اليوم وذلك من أجل تكرار إنجاز سبق وأن حققه منذ 88 عامًا، وهو الفوز على غريمه برشلونة في 3 مباريات متتالية بنفس الموسم.

فاز ريال مدريد بثلاث مباريات كلاسيكو متتالية في موسم واحد، مرة واحدة فقط في التاريخ، وكان في موسم 1935-1936، حيث حقق النادي الملكي 3 انتصارات متتالية ضد غريمه التقليدي.

حيث انتهت الجولة 7 في الدوري الإسباني موسم 22/12/1935 بثلاثية نظيفة لصالح الملكي.

وفي الموسم ذاته فاز الريال في الجولة 18 بتاريخ 22/03/1936 بثلاثية نظيفة أيضًا.

كما فاز الملكي في نهائي الكأس الإسباني على برشلونة في تاريخ 21/06/1936 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

برشلونة وريال مدريد

برشلونة يحقق رقمًا قياسيًا في تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد

و يأمل تشافي هريالنديز المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي برشلونة ( الكتالوني )، في مصالحه جماهيره وذلك بعد الخروج المخيب للآمال من مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالخسارة بنتيجة 6-4 بمجموع المباراتين.

وينتظر نادي برلشونة فرصة ذهبية لتحقيق رقم قياسي فريد في حالة تسجيل هدف في شباك الملكي، ليكون هو النادي الوحيد في الدوري الإسباني بل وفي العالم أجمع الذي سجل 300 هدف في شباك ريال مدريد.

حيث واجه برشلونة نظيره ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني في 187 لقاء، فاز الريال بـ 78، بينما فاز البرسا في 74 بفارق 4 مباريات للملكي كما هو مكرر في المواجهات بشكل عام، بينما انتهت المواجهات بينهما بالتعادل بالدوري في 35 لقاء.

وشهدت مباريات الكلاسيكو في الدوري تسجيل 600 هدف، بواقع 301 للريال و 299 لبرشلونة.

ويستضيف ريال مدريد على ملعبه سينتياجو بيرنابيو نظيره برشلونة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز وذلك من أجل توسيع فارق النقاط بينه بين غريمه التقليدي برشلونة، والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الليجا الذي فشل بتحقيقه الموسم الماضي.

ويمتلك ريال مدريد 78 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة.