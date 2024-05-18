المستشفى الميداني الإماراتي بغزة يقدم العلاج لمُصاب وَصل المستشفى بحالة خطيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قدمت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة العلاج اللازم لمُصاب وَصل المستشفى بحالة خطيرة للغاية، بعد تعرضه لإصابة في الفك ومختلف أنحاء جسده، حيث تم إجراء عمليات جراحية طارئة له، ونجحت في إنقاذ حياته.