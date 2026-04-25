شخبوط بن نهيان يستقبل الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

ابوظبي - سيف اليزيد - اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، مع وامكيلي مين، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، حيث تمّ بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار، لا سيما في البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الإماراتية - الأفريقية التي لم تَعُد تقتصر على الصداقة والتعاون، بل أصبحت نموذجاً لشراكة تُبنى على الثقة المتبادلة والاحترام، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوبنا.

وفي هذا السياق، أكدا على الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الأفريقية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام التي تشهد تطوراً مستمراً.

وشدّدا على أهمية تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وربط الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي. كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات والدول الأفريقية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، والتداعيات الخطيرة للاعتداءات الإيرانية الإرهابية والغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثير التهديدات الإيرانية على أمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.