العشرى يعلن قائمة مواجهة الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة الفريق الاخضر التى يخوض من خلالها مواجهة نظيره فريق الاسماعيلى وذلك فى إطار الجولة ال19 من قطار الدوري فى المباراة المقرر إقامتها غدا الاثنين بإستاد برج العرب في السابعة مساء



وتأتى قائمة العشرى فى حراسة المرمى بالمهدي سليمان وعمر صلاح وبخط الدفاع كل من عمرو صالح./مصطفى ابراهيم/ . كريم الديب /. محمود شبانه /. إسلام ابو سليمة./ سيف تقا/ . هشام صلاح أمام خط الوسط فيضم عمر الوحش / ناصر ناصر / بيكالي اوبامي / . مورو ساليفو

شريف رضا/ أحمد عادل ميسي/. أحمد عيد/ بلال السيد.

كما يضمرخط الهجوم كل من مابولولو /عبدالغني محمد/ بواتينج

وأنهى العشرى مران الفريق الاخضر اليوم بملعب نادى الاتحاد السكندرى فرع سموحة وسط أجواء حماسية من اللاعبين الذين يسعون لاقتناص النقاط الثلاثة من الدراويش

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 28 نقطة