انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لباراك ضرورة معالجة المشاكل العميقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص الى سوريا السيد توم باراك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".



وشهد اللقاء وفق البيان "عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده على "ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".

من جانبه اشار باراك الى "أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب".