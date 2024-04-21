الفروسية السعودية.. نتائج مبهرة واستضافات مميزة

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وشهدت البطولة نجاحا كبيرا، وهو امتداد لنجاح المملكة والاتحاد السعودي للفروسية في استضافته للبطولات خلال الفترة الماضية، إذ استثمر الاتحاد ومنذ إعلان استضافة المملكة لكأس العالم في نوفمبر 2019، هذه الاستضافة لتطوير البنية التحتية والكوادر العاملة، وزيادة عدد البطولات التي استضافها ونظمها، لتصل إلى 67 بطولة دولية خلال الأعوام الـ4 الماضية، مقابل 96 بطولة فقط منذ تأسيس الاتحاد، وهو رقم مميز يعكس التطور الكبير للفروسية السعودية، التي تعيش في الوقت الحالي أفضل مراحلها.
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