"إصابة زيزو ليس خطئي ولا يوجد مدرب في العالم يطلب هذا".. تعليق مدرب دريمز بعد تعادله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري

علق عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، على تعادل فريقه أمام الزمالك اليوم، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "القاهرة الدولي"، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

وقال زيتو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد جدا بهذه النتيجة، وجئت إلى القاهرة بهدفين إن لم أحقق الفوز لا أخسر، ومباراة العودة ستكون أصعب بكثير لأن الزمالك سيكون أقوى، وعلينا مهمة أصعب تحتاج للعمل الجاد".

وأضاف: "ليس خطئي أن زيزو يغيب عن الزمالك، ولكن وضعنا خطة لتحقيق الفوز على الزمالك سواء زيزو موجود أم لا، ولا يوجد مدرب في العالم يطالب لاعبيه بإضاعة الوقت ولكن اللاعبين بشر ويفعلوا ذلك من أجل الحصول على الراحة ولكن ليس بتعليمات مني".

واختتم زيتو تصريحاته: "يجب أن يفهم الجميع أن كرة القدم لها استراتيجية، وقلت إنني جئت إلى مصر لعدم الخسارة ، وبحثت عن الفوز ولكني لم أوفق في ذلك وسأعمل على تحقيقه في العودة".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، على ستاد "بابا يارا" بغانا".

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذه الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي البطولة، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين".