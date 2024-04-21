شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد مباريات اليوم.. المحلة فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غزل المحلة احتلاله المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 46 نقطة، خلف المتصدر بتروجت الذى صعد للدورى الممتاز بشكل رسمى، بعد مباريات الجولة السابعة التى أقيمت اليوم، وبقى الوضع كما هو.

ترتيب دورى المحترفين مرحلة الصعود بعد مباريات اليوم..

1 بتروجت 58 نقطة

2 غزل المحلة 46 نقطة

3 لافيينا 45 نقطة

4 وادى دجلة 45 نقطة

5 حرس الحدود 45 نقطة

6 طنطا 39 نقطة

7 السكة الحديد 38 نقطة

8 راية 36 نقطة

9 بروكسى 36 نقطة

10 القناة 32 نقطة



سقط فريق وادى دجلة فى فخ التعادل القاتل مع فريق القناة بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار امنافسات الجولة السابعة من مرحلة الصعود فى دورى المحترفين.



جاء هدف وادى دجلة عن طريق على حسين من ركلة جزاء وأدرك محمود عبد الحكيم التعادل فى الدقيقة 93، ليرفع وادى دجلة رصيده لـ45 نقطة، فيما رفع فريق القناة رصيده إلى 32 نقطة فى المركز العاشر والأخير.



وسقط فريق غزل المحلة فى فخ التعادل السلبى مع فريق راية، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة ويبقى فى المركز الثانى، بينما رفع فريق راية رصيده إلى 36 نقطة.



وبنفس النتيجة، حسم التعادل مباراة حرس الحدود مع لافيينا ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويصبح رصيد كل منهما 45 نقطة، ليتمسكا بحظوظهما فى التأهل للممتاز.



وحقق فريق طنطا فوزا صعبا على فريق السكة الحديد خارج أرضه بهدف نظيف سجله محمد السيد، ليرفع رصيد أبناء عمرو أنور إلى 39 نقطة ويرتقى للمركز السادس، فيما بقى السكة الحديد عند النقطة 35 ويتراجع للمركز الخامس.



وحسم التعادل الإسجابى مباراة بتروجت مع بروكسى بهدف لمثله، افتتح إسماعيل بامبا الأهداف للفريق البترولى وتعادل شيراز لفريق بروكسى، ليرفع بتروجت رصيده إلى 58 نقطة فى المركز الأول، بينما رفع بروكسى رصيده إلى 36 نقطة.