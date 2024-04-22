رئيس مكادي: اتحاد الكرة أرسل خطاب بإيقاف لاعبنا وكنت سأطلب من الفريق عدم التأهل للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد الصحيفي رئيس نادي مكادي، أن فريقه يملك لاعب اسمه أحمد عاشور تعاقد معه في يناير وهو بدون أي نادي، وكان يتمرن عليه منفردًا منذ رحيله في بداية الموسم حتى يناير الماضي.

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وتابع الصحيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "في بداية التعاقد مع اللاعب، استفسرت من الاتحاد عن وضعية اللاعب، وتم ضمه بشكل حر".

واضاف أحمد الصحيفي: "فوجئت أن فريقي يتوجه لخوض مباراة ضد نادي دكرنس، بأن دكرنس فريق اللاعب السابق، لديه خطاب رسمي باسم النادي بإيقاف اللاعب لمدة 6 مباريات، ولا أعلم كيف حدث ذلك".

واستطرد: "المباراة حساسة ولماذا خرج الجواب في هذا التوقيت تحديدًا وخاض المباراة معنا، ولكننا خسرنا اللقاء فماذا إذا انتصرت باللقاء؟، ولا أملك خطاب حتى الآن باسم نادي مكادي بإيقافه".

واستطرد: "اطلعت على سبب الإيقاف أنه هناك فيديو منتشر له على السوشيال ميديا فلماذا لم يتم التحقيق معه؟ ولو كنت أعرف أن نظام المتأهلين إلى الدوري المصري، يقضي بإمكانية تأهل فريق من الدرجة الثالثة، مكنتش صعدت لدوري المحترفين".

واختتم: "مكادي تأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر، ويتبقى لي مباراتين في دوري المحترفين، هل من المعقول أن يستمر معي اللاعبين لمدة 3 أشهر على الأقل من أجل مباراة واحدة، خاصةً أنه قد يكون هناك رحيل لبعض اللاعبين، ولم نحصل على أي دعم من اتحاد الكرة في دوري المحترفين كما وعدونا".