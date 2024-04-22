دون بطولات ومهدد بالهبوط.. دريمز الذي أحرج الزمالك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فرض نادي دريمز الغاني التعادل السلبي على الزمالك في استاد القاهرة الدولي، بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعد نادي دريمز الغاني حديث العهد، حيث تأسس في سنة 2009، وصعد لأول مرة إلى الدرجة الأولى الغانية في موسم 2015/16.

وفي أول موسم له بالدرجة الأولى الغانية احتل المركز الحادي عشر، وفي موسم 2020/21 حقق دريمز أفضل مركز له بالدوري وهو الخامس.

وتبلغ القيمة التسويقية للفريق الغاني 1.45 مليون يورو، ويمتلك معدل أعمار لاعبين صغير يصل إلى 22.3.

ويعد عبد العزيز عيسى هداف دريمز هذا الموسم بجميع المسابقات، حيث سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وجاء خلفه جينيم بواتينج بنفس عدد الأهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وفي الموسم الجاري يحتل دريمز المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، وبنفس عدد صاحب المركز الـ16 المهدد بالهبوط.

ويلتقي الفريق الغاني نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل 28 من الشهر الجاري، ضمن مباريات إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

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