تشيلسي يستعد لتقديم عرض قياسي لبول بالمر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الديلي ميل ان نادي تشيلسي الأنجليزي يستعد لتجديد تعاقد مهاجمه المتألق بول بالمر بعد عام واحد فقط قضاه داخل قلعة ستامفورد بريدج .

وكان بول بالمركز احد مفاجأت الكرة الانجليزية هذا الموسم قد انتقل من نادي مانشيستر سيتي الى نادي تشيلسي في بداية الموسم الحالي ونجح في تسجيل ٢٥ هدف في ٤٢ مباراة شارك فيها مع تشيلسي في كل المسابقات وهو ما اعتبر انجازا كبيرا للاعب الشاب خاصة في ظل تراجع نتائج واداء فريق تشيلسي ككل هذا الموسم.

وقالت صحيفة الديلي ميل ان مسئولي نادي تشيلسي بدءوا في مفاوضات مع ممثلي بول بالمر لتمديد تعاقده مع نادي تشيلسي مع تعديل بنود التعاقد قبل انطلاق منافسات اليورو القادمة في يونيو المقبل والتي من المنتظر ان يشارك فيها بول بالمر مع منتخب أنجلترا .

وكشفت الديلي ميل تفاصيل المفاوضات حيث أكدت ان بول بالمر يتقاضى حاليا ٨٠ الف جنية استرليني أسبوعيا وهو من أقل الرواتب داخل فريق تشيلسي خاصة ان هناك رواتب مرتفعة للغاية داخل الفريق اللندني مثل رحيم سترلينج الذي يتقاضى ٣٥٠ الف جنية استرليني أسبوعيا ولذلك فإن المفاوضات تدور حاليا حول تقليل الفجوة بين راتب بول بالمر ورواتب زملائه بالفريق وان الاقتراحات المبدئية تؤكد ان إدارة تشيلسي ترغب في مضاعفة راتب بول بالمر ليصل إلى ٢٠٠ الف جنية استرليني أسبوعيا وهو ما يتوافق مع سياسة النادي في الاهتمام بلاعبين الشباب من اجل مستقبل الفريق الأزرق .