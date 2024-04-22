شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تجهيز زيزو فى الزمالك قبل مواجهة دريمز الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الجهاز الطبى سرعة تجهيز أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق والذى تغيب عن مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية التى أقيمت الأحد الماضى للإصابة.

وتعرض زيزو للإصابة فى كاحل القدم خلال مباراة الأهلى بالقمة 127 فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، وغادر اللاعب ملعب المباراة مصابا وخضع لفحوصات طبية مكثفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الأحد المقبل 28 أبريل الجارى بملعب بابايارا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين.

الزمالك أصبحت أمامه 3 سيناريوهات تؤهله لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، ويأتى السيناريو الأول فى تحقيق الفارس الأبيض الفوز على الفريق الغاني فى كوماسى، والسيناريو الثاني أن يحقق الزمالك الفوز بركلات الترجيح، حينما ينتهى الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى، ويأتى السيناريو الثالث فى تعادل الزمالك مع دريمز الغاني بأى نتيجة إيجابية، حينها يتأهل الفريق الأبيض.