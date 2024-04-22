شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز كريم عبد الجواد فى دور الـ 16، على منافسه جريج لوبان بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-2, 11-3, 11-7.

هزيمة ملك خفاجي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-0, 8-11, 11-6, 11-2.

وتعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA إحدى أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، فضلاً عن أنها واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم.

وحققت النسخة الحادية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات البلاتينية PSA العام الماضي نجاحاً كبيراً، وشهدت تتويج نوران جوهر وعلي فرج باللقب.