"بعد تعيينه لمباراة مازيمبي".. ماذا يفعل الأهلي تحت صافرة الكيني بيتر كاموكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة الإياب، بين الأهلي ونظيره مازيمبي الكونغولي، إلى الحكم الدولي الكيني بيتر واريو كاماكو.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي المباراة الرابعة التي يديرها الحكم الكيني للمارد الأحمر، حيث سبق له إدارة 3 مباريات للفريق من قبل.

ويعتبر كاموكو فأل حسن بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، حيث سبق له إدارة ثلاثة مباريات من قبل للفريق، تمكن خلالهم الأهلي من تحقيق الفوز في مباراتين، وحضر التعادل في لقاء واحد فقط، ولم يتلق أي هزيمة تحت إدارته.

وكان أول لقاء للأهلي تحت إدارة بيتر كاموكو، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الماضي 2023، أمام القطن الكاميروني وانتهى بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل للمارد الأحمر.

والمواجهة للمارد الأحمر تحت إدارة الحكم الكيني، كانت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 أمام الترجي التونسي، وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل للنادي الأهلي.

وآخر لقاء أداره كاموكو للنادي الأهلي، كان لقاء شباب بلوزداد في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويذكر أن لقاء الذهاب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي، على ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو.