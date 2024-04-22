اخبار الرياضه

بيلينجهام يحصد جائزة عالمية جديدة (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد لاعب خط وسط ، جود بيلينجهام، جائزة لوريوس لأفضل اكتشاف في العالم لعام 2024.

وتمنح جوائز لوريوس سنويا منذ عام 2000 من قبل أكاديمية لوريوس، وهي لجنة تحكيم مكونة من 71 من أعظم أساطير .

ومنذ انضمام اللاعب الإنجليزي إلى العاصمة الإسبانية، ساهم في 31 هدفا (سجل 21 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة).

وانضم بيلينجهام لريال مدريد في بداية الموسم الجاري قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو.

وكان قد حقق الألماني جائزة الفتى الذهبي وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم لموسم 2023/24.

اقرأ أيضًا:

"اعتقد أننا صغار ونمتلك ميزة".. مدرب دريمز يطلق تصريحات قوية بعد تعادله مع الزمالك

"ألقوا عليه سكينًا".. تفاصيل إصابة لاعب في رأسه بالدوري الكولومبي (فيديو)

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا