"أسبوع أحلام بيلينغهام".. ضرب السيتي والبارسا وعانق لوريوس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: "إنه أسبوع مجنون، حققت فيه كل شئ إلى حد أنني أشعر بالإرهاق" هذا هو لسان حال نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، المتوج الإثنين بجائزة لوريوس العالمية كأفضل رياضي جديد، فضلاً عن فوزه على السيتي في دوري الأبطال، والبارسا في الكلاسيكو.. كل هذا في أسبوع واحد.

وقال بيلينغهام: "لقد كان أسبوعا مجنونا وأنا متعب جدا"، هكذا تحدث لاعب خط الوسط الإنكليزي، ونجم ريال مدريد، إلى الصحافة بعد فوزه بجائزة لوريوس لأفضل رياضي جديد، في العالم، وجائزة لوريوس هي الجائزة الأرفع والأكثر رقياً في عالم الرياضة.

وتابع بيلينغهام صاحب هدف حسم الكلاسيكو أمام برشلونة :"لقد كانت 24 ساعة مثيرة للغاية، الفوز بشيء مثل هذا أمر مميز للغاية، زملائي والجهاز الفني رائعون، وكذلك المشجعين، إنه شعور خاص جدا أن تسجل في الكلاسيكو.، أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي".

جاء ذلك في تصريحات للنجم الواعد بقوة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر سيبيليس بمدريد، عقب فوزه بجائزة لوريوس للرياضي الجديد المتألق، مضيفاً:" أقدم أفضل ما لدي، أنا لست مثاليا، لكنني أحاول أن أترك تأثيرا على المحيطين بي".

وأكمل :"لقد كان أسبوعاً مجنوناً إلى حد أنني أشعر بالتعب، لقد كانت بضعة أيام مجنونة وأنا فخور جداً بالفوز بهذه الجائزة.، آمل أن أفوز بالمزيد من الألقاب مع ريال مدريد ومنتخب إنجلترا".

أسطورة "قبل الأوان"

يبلغ جود بيلينغهام 20 عاماً، ولكن أصبح من المعتاد أن يلقب بالنجم الأسطوري في صحافة لندن، وكذلك من عشاق ريال مدريد، وعلى الرغم من أنه وصف يحمل قدراً كبيراً من المبالغة قياساً بأنه لم يتجاوز 20 عاماً، إلا أن بيلينغهام يملك قوة شخصية لاعب ثلاثيني، وتظهر عليه علامات وصفات وسمات النضج المبكر.

كما أنه نجح في تسجيل 21 هدفاً في 36 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، وهو أول مواسمه مع ريال مدريد الذي انتقل إلى صفوفه الصيف الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 134 مليون يورو بناء على عطاء وتأثير وبطولات اللاعب الموهوب.