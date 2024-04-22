بطولة أفريقيا للطائرة .. بطل بوروندي يتفوق على نظيره الرواندي في لقاء تحديد المركزين ال١٧ و ١٨

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي روكينزو البوروندي على فريق جسجارا الرواندي بنتيجة 3 - 1، في إطار مباريات تحديد المركزين الـ17 والـ18 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي ينظمها النادي الأهلي في صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.
أقيمت المباراة في صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق البوروندي أداءً قويًّا للغاية.
تقدم روكينزو البوروندي في الشوط الأول بنتيجة 25 - 20، بينما فاز الفريق الرواندي بالشوط الثاني بنتيجة 26-24، واستعاد الفريق البوروندي مستواه وحسم الشوط الثالث للمباراة والثاني له بنتيجة 25-20، وواصل الفريق تفوقه ليفوز بالشوط الرابع والمباراة بنتيجة 25-15.
ومن جانبه عبر جاماري كهونجو مدرب فريق روكينزو عن سعادته بعد الفوز على الفريق الرواندي بنتيجة 3-1, ووجه الشكر إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي والنادي الأهلي على التنظيم الرائع.