المصري: نستنكر تصريحات رئيس إنبي.. واتحاد الكرة برأنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عباس نور الدين، رئيس قطاع الناشئين في المصري البورسعيدي أن إدارة النادي تستنكر تصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، التي اتهم فيها النادي بتزوير مستندات أحد لاعبيه.

وقال عباس نور الدين في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المصري قدم أوراق قيد اللاعب وفقًا للوائح القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأوردنا ذلك بشكل دقيق في ردنا".

وأضاف: "اللاعب أقر بنفسه على صحة المستندات التي قدمها النادي المصري الخاصة بقيده في اتحاد الكرة وتم استخراجها من الجهات الحكومية الرسمية، وهذا على المسئولية اللاعب".

وتابع: "أيمن الشريعي اتهم النادي المصري بالتزوير.. ولا يمكن للنادي المصري أن يكون به لاعب مزور، وأطالبه بالاعتذار حال ثبوت عدم التزوير.. ليس لدينا لاعب مزور أو مسنن".

وأكمل: "رئيس النادي كامل أبو علي ومجلس إدارة المصري بالكامل وجماهيرنا أيضًا يستنكرون تصريحات أيمن الشريعي.. المصري غني بجماهيره، وعلى الجميع الاعتذار عند إثبات براءة النادي".

وواصل: "لسنا بحاجة لتحقيق بطولة، قمنا بتقديم نجوم كبار للمنتخب المصري على مر الأجيال.. كان على أيمن الشريعي أن يتهمل قبل أن يتهمنا بذلك".

واستطرد: "البراءة جاءت من اتحاد الكرة، بإعلان فوز الأهلي ببطولة دوري الجمهورية، وأكد في خطابه أن احتجاج إنبي يتعلق بجهات ليس لها علاقة باتحاد الكرة".

وأتم عباس نور الدين تصريحاته قائلًا: "ما تعلمناه من مجلس إدارة النادي المصري ألا نتحدث عن أندية باسمها.. عليهم أن ينتهبوا لقطاع الناشئين في إنبي".