بعد غياب 3 سنوات.. إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي رقم 20

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توج نادي إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على إي سي ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة 33 من الدوري.

وتعد هذه هي المرة الـ20 التي يفوز فيها إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وكانت آخر مرة فاز بها بلقب في موسم 2020/21.

واستطاع الإنتر الفوز بالدوري قبل 5 مباريات من نهاية الموسم، حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن الوصيف إي سي ميلان.

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