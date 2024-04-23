عودة نجم أهلي جدة السعودي قبل مواجهة الرياض في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن مستجدات موقف فرانك كيسيه لاعب خط وسط النادي الأهلي من المشاركة أمام الرياض، يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

و أكدت عن جاهزية فرانك كيسي للمشاركة مع الأهلي أمام الرياض في الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

وشهدت تدريبات أهلي جدة، اليوم الأحد، عودة أحد محترفيه، استعدادا لمواجهة فريق الرياض، بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحل أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره الرياض، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.



وعاد الإيفواري فرانك كيسيه، اليوم الأحد، إلى التدريبات بالتزامن مع استئنافها، وأصبح جاهزا للمشاركة أمام الرياض.



وكان كيسيه قد تعرض لإصابة عضلية، خلال ديربي جدة مع الاتحاد، في 1 أبريل الجاري، ضمن الجولة ال26، وغاب عن لقاء الوحدة في الجولة التالية، بينما تأجل "الكلاسيكو" بين الأهلي والهلال.

يذكر أن اللاعب الإيفواري شارك مع الأهلي، خلال دوري روشن هذا الموسم، في 24 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3.

واستخدم لاعبو الأهلي، في تدريبات اليوم، أجهزة صالة الحديد، ثم خرجوا إلى الملعب الرئيسي لأداء تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة.